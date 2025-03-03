Киянин знущався з собаки на очах у власної доньки: чим все закінчилося

Справу вже передано до суду, тож незабаром чоловік постане перед законом.
У Києві судитимуть 30-річного чоловіка, який на очах у своєї малолітньої доньки жорстоко знущався з домашнього собаки.
Про це повідомила поліція Києва.
За даними слідства, інцидент стався в Голосіївському районі столиці. Чоловік вирішив “провчити” 11-річного той-тер’єра після того, як собака справила природні потреби у невідведеному для цього місці.
Порушник силоміць утримував песика, тикав мордою в підлогу та застосовував інші насильницькі дії, внаслідок чого тварина отримала поранення носа та підборіддя. Жорстоке поводження з твариною зняла на телефон 8-річна донька чоловіка. Дівчинка показала відео матері, після чого про інцидент стало відомо поліції.
Правоохоронці вилучили собаку та передали її до спеціалізованого притулку, де тварина пройшла медичне обстеження і наразі отримує необхідну допомогу.
За скоєне зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали водія, який вночі 2 березня спричинив ДТП і травмував трьох своїх пасажирів. Кермувальник KIA перебував у нетверезому стані.
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