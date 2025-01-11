У Києві затримали чоловіка, який намагався підпалити меморіал на Майдані: фото

Співробітники столичної поліції та СБУ встановили особу чоловіка, який намагався підпалити прапорці на імпровізованій алеї пам’яті загиблих українських воїнів на Майдані Незалежності. Його затримали.

Про це повідомили у поліції Києва.

“Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів у результаті яких затримали молодика - ним виявився 23-річний киянин. Наразі з ним працюють слідчі”, - йдеться у повідомленні.

Поліція затримала 23-річного правопорушника / Фото: Поліція Києва

Раніше повідомлялося, що правопорушник, здійснюючи наругу над меморіалом, хизувався своєю безкарністю, оскільки мовляв, поліцейські в цей час зайняті охороною ханукії, а тим часом алею пам'яті загиблих за Україну ніхто не охороняє.

Нагадаємо, декілька днів тому в соціальних мереж зʼявився відеоролик, на якому молодик обливає прапорці, що встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити.

Намагався пошкодити прапорці на Майдані Незалежності! Поліція встановлює особу

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