У Києві працювало ППО: що відомо

У повітряному просторі були зафіксовані ворожі БпЛА.

У Києві сили ППО працюють по російських безпілотниках ввечері 3 січня.

Про це повідомили у КМДА

У військовій адміністрації закликали жителів Києва не фотографувати та не знімайти роботу наших захисників.

В ОВА вкотре закликали громадян не нехтувати правилами безпеки та завжди злишайтися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, у п’ятницю, 3 січня, російська терористична армія завдала повітряного удару по території України, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники.

Читайте також: