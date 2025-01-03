Частину України охопила повітряна тривога: в Києві лунають вибухи (мапа)

Низку областей України у п'ятницю, 3 грудня, о 19:12 охопила повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили в Telegram.

Варто зазначити, що в Києві це вже п'ята повітряна тривога за добу.

"Увага! м. Київ, м. Вишгород! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу! Вишгород – в укриття! Ворожий ударний БпЛА продовжує рух у напрямку Буча/Ірпінь", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Мапа тривог станом на 19:20 3 січня / Фото: alerts.in.ua

Водночас очевидці повідомляють про вибухи в Києві.

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників по Київщині загинув водій вантажівки, якому було лише 26 років. Четверо осіб зазнали травм, серед них неповнолітній.

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