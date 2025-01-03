Атака безпілотників по Київщині: кількість постраждалих збільшилась

У Київській області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі, уламки впали на відкритих територіях; влучань в обʼєкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

Внаслідок ворожої атаки у Київській області — ще один поранений.

Ворог не припиняє атакувати Київщину. Протягом всього дня лунають сигнали повітряної тривоги через загрозу атаки ворожих БпЛА, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у Telegram.

Калашник зазначив, що в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Уламки впали на відкритих територіях. Влучань в обʼєкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

"Водночас маємо ще одного пораненого – осколкову рану спини дістав чоловік 1953 року народження. Зараз його госпіталізували до лікарні", – повідомив посадовець.

У Київській ОДА звернулися до мешканців регіону з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Перебувайте в укриттях, поки небезпека не мине", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників по Київщині загинув водій вантажівки, якому було лише 26 років. Четверо осіб зазнали травм, серед них неповнолітній.

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