Північний міст. / © УНІАН

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У ніч проти 7 листопада російська атака пошкодила Північний міст у Києві. Через пошкодження рух переправою повністю перекритий.

Що відомо про атаку і її наслідки — читайте на сайті ТСН.ua.

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Про чергову атаку на міст повідомив міський голова Віталій Кличко. З його слів, наразі фахівці обстежують споруду та встановлюють ступінь руйнувань.

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«Внаслідок атаки ворога пошкоджений Північний міст. Рух мостом наразі закритий в обидві сторони», — наголосив мер.

Зауважимо, раніше росіяни атакували Північний міст 3 і 4 жовтня. Зокрема, було пошкоджено дорожнє полотно, тепломагістраль і контактну тролейбусну мережу.

Атака на Київ — що відомо

Пізно увечері 6 листопада Росія атакувала Київ балістикою. За даними ПС, у напрямку столиці летіло щонайменше 6 балістичних ракет. Сталася серія вибухів у столиці та передмісті.

Росіяни атакували об’єкти енергетики на Київщині та Житомирщині. Влада Києва повідомила, що після ударів виникла надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці, а також у роботі систем тепло- та водопостачання в місті.

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Окрім того, уламки влучили в житловий будинок на Солом’янці. За іншими адресами вибухова хвиля пошкодила скління вікон ще однієї житлової п’ятиповерхівки, а також дитячий садок. Щонайменше п’ять осіб отримали травми.

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