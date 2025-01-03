Святкування Водохреща у Києві: КМДА закликала людей утриматись від купання у водоймах

Для громадської безпеки на території Києва 6 січня організують чергування рятувальників і медичний супровід.

Після переходу української церкви на новий календар, православні віряни святкують Хрещення Господнє 6 січня. З наближенням свята столична влада закликала киян утриматися від масових зібрань та дотримуватися обмежень, запроваджених на період дії воєнного стану. Зокрема киянам радять відмовитись від традиційних купань у природних водоймах.

Про це повідомив Офіційний портал Києва.

Втім, столиця готується до свята, й особлива уваги приділяється заходам безпеки для населення.

"Для забезпечення громадської безпеки на території Києва 6 січня організують чергування рятувальників і медичний супровід на 12 локаціях: озері Вербному, острові Оболонському, пляжах "Дитячий", "Венеція", "Центральний", "Тельбін", "Троєщина", "Райдуга", "Пуща-Водиця", "Наталка", "Галерний", "Веселка". На острові Оболонському та міському пляжі "Дитячому" працюватимуть представники муніципальної охорони", – йдеться у повідомленні КМДА.

Комунальники з КП «Плесо» також наголосили, що всі столичні пляжі та водойми перевірені на відповідність санітарним нормам. Також зусиллями водолазів обстежено дно водойм на всіх локаціях, щоб мінімізувати ризики травм тих, хто все ж таки купатиметься на Водохреще.

Водночас, щоб зробити більш зручними поїздки містом у святковий день, у метро Києва вирішили тимчасово відкрити другий вестибюль на станції метро "Гідропарк", що наразі зачинений.

"Вестибюль № 2 (у напрямку станції "Лівобережна") працюватиме 6 січня з 10:00 до 17:00. Водночас вестибюль № 1 функціонуватиме у звичайному режимі – з 05:39 до 22:34", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Водохреще, свято Хрещення Господнього, Богоявлення — це все назви однієї важливої в церковному календарі даті, яка присвячена хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан. ТСН.ua дізнався, що можна і не можна робити у цей святковий день.

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