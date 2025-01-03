В Киеве работало ПВО: что известно

В воздушном пространстве были зафиксированы вражеские БПЛА.

В Киеве силы ПВО работали по российским беспилотникам вечером 3 января.

Об этом сообщили в КГГА

В военной администрации призвали жителей Киева не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

В ОВА еще раз призывали граждан не пренебрегать правилами безопасности и всегда оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним, в пятницу, 3 января, российская террористическая армия нанесла воздушный удар по территории Украины, применив ракеты разных типов и ударные беспилотники.

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