Пытался изнасиловать 4-летнюю девочку: суд отклонил кассацию мужчины

Педофил приговорен к 15 годам лишения свободы, приговор уже вступил в законную силу.

К 15 годам тюрьмы приговорен житель Киевщины за похищение 4-летней девочки, сексуальное насилие в отношении нее и покушение на изнасилование.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении кассационной жалобы защитника мужчины, который судом первой инстанции признан виновным.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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"Прокуроры доказали, что в августе 2020 года на автозаправке возле г. Борисполь Киевской области осужденный, воспользовавшись тем, что мать 4-летней девочки на несколько секунд отвлеклась на оплату минеральной воды, схватил ребенка, посадил его в автомобиль и увез в безлюдное место. Там мужчина совершил над девочкой сексуальное насилие и пытался изнасиловать, но не довел свое намерение до конца по физиологическим причинам", — говорится в сообщении.

В ходе расследования ювенальные прокуроры обеспечили безотлагательную фиксацию доказательств в уголовном производстве, отбор биологических образцов, назначение молекулярно-генетических и других судебных экспертиз, а также проведение допроса малолетней потерпевшей с участием психолога.

В настоящее время обвинительный приговор вступил в законную силу.

Сведения о мужчине внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, в Полтаве перед судом предстанет 57-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании и умышленном убийстве 12-летней девочки.

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