Атака беспилотников по Киевщине: количество пострадавших увеличилось

В Киевской области работали силы ПВО, сбиты вражеские цели, обломки упали на открытых территориях; попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

В результате вражеской атаки в Киевской области — еще один раненый.

Враг не прекращает атаковать Киевщину. В течение всего дня звучат сигналы воздушной тревоги из-за угрозы атаки вражеских БпЛА, сообщил врио главы Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram.

Калашник отметил, что в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Обломки упали на открытых территориях. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

"При этом у нас есть еще один раненый — осколочную рану спины получил мужчина 1953 года рождения. Сейчас его госпитализировали в больницу", — сообщил чиновник.

В Киевской ОГА обратились к жителям региона с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Находитесь в укрытиях, пока опасность не пройдет", – говорится в обращении.

Напомним, в результате атаки беспилотников по Киевщине погиб водитель грузовика, которому было всего 26 лет. Четыре человека получили травмы, среди них несовершеннолетний.

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