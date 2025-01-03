Атака беспилотников по Киевщине: количество поврежденных объектов увеличилось (фото)

К сожалению, один человек погиб, четверо людей получили травмы, среди них несовершеннолетний.
В Киевской области полиция продолжает документирование последствий обстрела столичного региона. В результате ночной атаки, произошедшей 3 января, количество поврежденных объектов увеличилось.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"По состоянию на 13:00 зафиксировано повреждение 17 частных домов, хозяйственного здания, гаражного помещения, двух транспортных средств, линии электропередач, трансформатора и двух автомоек", – говорится в сообщении.
Полицейские Киевской области вместе с другими службами продолжают работать на местах, фиксируют и документируют последствия очередной вражеской атаки.
Напомним, в результате атаки беспилотников по Киевщине погиб водитель грузовика, которому было всего 26 лет. Четверо человек получили травмы, среди них несовершеннолетний.
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