Часть Украины охватила воздушная тревога: в Киеве раздаются взрывы (карта)

Воздушные силы предупредили о вражеских беспилотниках.
Ряд областей Украины в пятницу, 3 декабря, в 19:12 охватила воздушная тревога.
Об этом сообщили воздушные силы в Telegram.
Стоит отметить, что в Киеве это уже пятая воздушная тревога в сутки.
"Внимание! г. Киев, г. Вышгород! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока! Вышгрод – в укрытие! Вражеский ударный БпЛА продолжает движение в направлении Буча/Ирпень", – говорится в сообщении Воздушных сил.
В то же время очевидцы сообщают о взрывах в Киеве.
Напомним, в результате атаки беспилотников по Киевщине погиб водитель грузовика, которому было всего 26 лет. Четыре человека получили травмы, среди них несовершеннолетний.
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