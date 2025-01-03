Часть Украины охватила воздушная тревога: в Киеве раздаются взрывы (карта)

Ряд областей Украины в пятницу, 3 декабря, в 19:12 охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили воздушные силы в Telegram.

Стоит отметить, что в Киеве это уже пятая воздушная тревога в сутки.

"Внимание! г. Киев, г. Вышгород! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока! Вышгрод – в укрытие! Вражеский ударный БпЛА продолжает движение в направлении Буча/Ирпень", – говорится в сообщении Воздушных сил.

Карта тревог по состоянию на 19:20 3 января / Фото: alerts.in.ua

В то же время очевидцы сообщают о взрывах в Киеве.

Напомним, в результате атаки беспилотников по Киевщине погиб водитель грузовика, которому было всего 26 лет. Четыре человека получили травмы, среди них несовершеннолетний.

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