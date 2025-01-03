Празднование Крещения в Киеве: КГГА призвала людей воздержаться от купания в водоемах

После перехода украинской церкви на новый календарь православные верующие празднуют Крещение Господне 6 января. С приближением праздника столичные власти призвали киевлян воздержаться от массовых собраний и соблюдать ограничения, введенные на период действия военного положения. В частности, киевлянам советуют отказаться от традиционных купаний в природных водоемах.

Об этом сообщил официальный портал Киева.

Впрочем, столица готовится к празднику, и особое внимание уделяется мерам безопасности для населения.

"Для обеспечения общественной безопасности на территории Киева 6 января организуют дежурство спасателей и медицинское сопровождение на 12 локациях: озере Вербном, острове Оболонском, пляжах "Детский", "Венеция", "Центральный", "Тельбин", "Троещина", "Радуга", "Пуща-Водица", "Наталка", "Галерный", "Радуга". На острове Оболонском и городском пляже "Детском" будут работать представители муниципальной охраны", — говорится в сообщении КГГА.

Коммунальщики из КП «Плесо» также подчеркнули, что все столичные пляжи и водоемы проверены на соответствие санитарным нормам. Также усилиями водолазов обследовано дно водоемов на всех локациях, чтобы минимизировать риски травм тех, кто все же будет купаться на Крещение.

В то же время, чтобы сделать более удобными поездки по городу в праздничный день, в метро Киева решили временно открыть второй вестибюль на станции метро "Гидропарк", который пока закрыт.

"Вестибюль №2 (в направлении станции "Левобережная") будет работать 6 января с 10:00 до 17:00. В то же время вестибюль №1 будет функционировать в обычном режиме – с 05:39 до 22:34", – говорится в сообщении.

Напомним, Крещение, праздник Крещения Господня, Богоявление — это все названия одной важной в церковном календаре даты, посвященной крещению Иисуса Христа в реке Иордан. ТСН.ua узнал, что можно и нельзя делать в этот день.

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