В Киевской области работает ПВО: что известно

В Киевской области силы ПВО работают по российским беспилотникам днем 3 января.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

В воздушном пространстве зафиксированы беспилотники. Силы ПВО работают по целям.

В военной администрации призвали жителей Киевщины находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

"Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – добавили в ОВА.

Напомним, российские войска атаковали дронами Киевщину и в ночь на 3 января. В результате погиб человек, еще четыре человека получили ранения, есть разрушения.

Читайте также: