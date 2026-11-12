Небо затянется облаками, и дождь усилится: какая погода ожидается в Киеве 12 ноября

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве 12 ноября / © Associated Press

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В четверг, 12 ноября, в Киеве и области сохранится пасмурная погода с дождями, которые усилятся ближе к вечеру.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 12 ноября на территории Киевской области и в городе Киеве будет облачно, днём ожидаются дожди.

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Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура по области днём будет колебаться в пределах от +3 до +8 градусов тепла, в столице ожидается около +5 градусов.

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На метеопортале Sinoptik сообщают, что с утра до самого вечера в Киеве небо будет затянуто облаками. Днём и вечером ожидается мелкий дождь, ближе к вечеру он усилится.

Температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов тепла.

Погода в Киеве 12 ноября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 12 ноября.

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