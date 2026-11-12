- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 1 мин
Небо затянется облаками, и дождь усилится: какая погода ожидается в Киеве 12 ноября
Жителям столицы и Киевской области 12 ноября стоит приготовить зонтики, ведь синоптики прогнозируют пасмурный день с усилением осадков ближе к вечеру.
В четверг, 12 ноября, в Киеве и области сохранится пасмурная погода с дождями, которые усилятся ближе к вечеру.
В Украинском гидрометцентре сообщают, что 12 ноября на территории Киевской области и в городе Киеве будет облачно, днём ожидаются дожди.
Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура по области днём будет колебаться в пределах от +3 до +8 градусов тепла, в столице ожидается около +5 градусов.
На метеопортале Sinoptik сообщают, что с утра до самого вечера в Киеве небо будет затянуто облаками. Днём и вечером ожидается мелкий дождь, ближе к вечеру он усилится.
Температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 12 ноября.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.