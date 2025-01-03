Намагався зґвалтувати 4-річну дівчинку: суд відхилив касацію чоловіка

Педофіла засуджено до 15 років позбавлення волі, вирок вже набрав законної сили.

До 15 років в’язниці засуджено мешканця Київщини за викрадення 4-річної дівчинки, сексуальне насильство щодо неї та замах на зґвалтування.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні касаційної скарги захисника чоловіка, якого судом першої інстанції визнано винним.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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"Прокурори довели, що у серпні 2020 року на автозаправці біля м. Бориспіль Київської області засуджений, скориставшись тим, що мати 4-річної дівчинки на декілька секунд відволіклась на оплату мінеральної води, схопив дитину, посадив її до автомобіля та відвіз до безлюдного місця. Там чоловік вчинив над дівчинкою сексуальне насильство і намагався зґвалтувати, але не довів свій намір до кінця з фізіологічних причин", — йдеться у повідомленні.

Під час розслідування ювенальні прокурори забезпечили невідкладну фіксацію доказів у кримінальному провадженні, відібрання біологічних зразків, призначення молекулярно-генетичних та інших судових експертиз, а також проведення допиту малолітньої потерпілої за участю психолога.

Зараз обвинувальний вирок набрав законної сили. Відомості про чоловіка внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, у Полтаві перед судом постане 57-річний чоловік, якого обвинувачують у зґвалтуванні та умисному вбивстві 12-річної дівчинки.

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