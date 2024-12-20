У Києві попадали уламки збитих ракет: які наслідки

Зранку 20 грудня російські війська атакують ракетами Київ. Внаслідок роботи сил ППО у столиці попадали уламки збитих повітряних цілей. Щонайменше дві людини отримали травми.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

З його слів, уламки ракет попадали у Голосіївському районі. Відомо, що внаслідок цього палають авто.

Згодом мер повідомив, що уламки впали на дах будинку в Дніпровському районі, а в Солом'янському та Шевченківському -виникла пожежа.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, також в Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу.