Дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах до міста

Чергова повітряна атака на Київ: цієї ночі російська армія знову застосувала БпЛА. На Київ ворожі дрони заходили кількома хвилями.

Про це інформує у повідомленні у соцмережах Сергій Попко, начальник КМВА.

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі. Силами та засобами ППО усі російські дрони, які загрожували Києву, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста та на території столиці. (Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

Внаслідок атаки російських дронів, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському р-ні столиці на територію нежитлової забудови. Інформації щодо критичних руйнувань, пожежі чи потерпілих не надходило.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

@Прошу всіх киян завжди відповідально ставитися до оголошення небезпек, не нехтувати правилами і завжди користуватися укриттями. Бережіть себе!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

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До слова, в ніч проти 19 грудня Росія атакувала Україну трьома ракетами та 85 безпілотниками.

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