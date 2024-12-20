Дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах до міста

Ворог знову атакував столицю України.
Чергова повітряна атака на Київ: цієї ночі російська армія знову застосувала БпЛА. На Київ ворожі дрони заходили кількома хвилями.
Про це інформує у повідомленні у соцмережах Сергій Попко, начальник КМВА.
Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі. Силами та засобами ППО усі російські дрони, які загрожували Києву, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста та на території столиці. (Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).
Внаслідок атаки російських дронів, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському р-ні столиці на територію нежитлової забудови. Інформації щодо критичних руйнувань, пожежі чи потерпілих не надходило.
Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.
@Прошу всіх киян завжди відповідально ставитися до оголошення небезпек, не нехтувати правилами і завжди користуватися укриттями. Бережіть себе!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
До слова, в ніч проти 19 грудня Росія атакувала Україну трьома ракетами та 85 безпілотниками.
Читайте також:
- Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу: які наслідки
- Ворог знову атакував Чернігівщину: є поранений та загиблий
- Путін погрожує Києву ударом "Орешніком": що заявив диктатор
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.