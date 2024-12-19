"Викурювали" водія з авто газом та вогнем: поліція проводить перевірку інциденту у Вишгороді

У Вишгороді люди у військовій та поліцейській формі застосували газ проти водія автомобіля.

Поліція Київської області розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

"Під час моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини", – йдеться в повідомленні.

За фактом інциденту керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

Раніше у Мережі з'явилося відео з Вишгорода, де чоловіки у військовій формі, ймовірно, працівники ТЦК, задули газовим балончиком салон автомобіля, де перебував військовозобов'язаний, і підпалили його, щоб змусити пасажира вийти.

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