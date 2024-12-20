Атака росіян на Київ: зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці

Наразі - без потерпілих.
Стала відома оперативна інформація: внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці.
Про це інформує у повідомленні у соцмережах Сергій Попко, начальник КМВА.
Попередньо, незначних пошкоджень зазнав фасад складського приміщення. Інформації щодо пожежі чи потерпілих не надходило.
Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.
До слова, в ніч проти 19 грудня Росія атакувала Україну трьома ракетами та 85 безпілотниками.
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