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Атака росіян на Київ: зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці

Атака росіян на Київ: зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці

Ворог знову атакував Київ

Наразі - без потерпілих.

Стала відома оперативна інформація: внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці.

Про це інформує у повідомленні у соцмережах Сергій Попко, начальник КМВА. 

Попередньо, незначних пошкоджень зазнав фасад складського приміщення. Інформації щодо пожежі чи потерпілих не надходило.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

До слова, в ніч проти 19 грудня Росія атакувала Україну трьома ракетами та 85 безпілотниками.

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