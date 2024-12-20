В Киеве попадали обломки сбитых ракет: какие последствия

Утром 20 декабря российские войска атакуют ракетами Киев. В результате работы сил ПВО в столице попадали обломки сбитых воздушных целей. По меньшей мере, два человека получили травмы.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, обломки ракет попадали в Голосеевском районе. Известно, что в результате горят авто.

Впоследствии мэр сообщил, что обломки упали на крышу дома в Днепровском районе, а в Соломенском и Шевченковском — возник пожар.

По информации Киевской городской военной администрации, также в Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовую трубу.

Как сообщалось, в Украине утром 20 декабря была объявлена масштабная воздушная тревога. В Киеве раздавались очень мощные взрывы. Армия РФ атаковала столицу.

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