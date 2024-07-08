У Києві попадали уламки ракет: які наслідки

Зранку 8 липня під час удару ракет у Києві попадали уламки збитих повітряних цілей. Зокрема, в Солом'янському районі.

Про це повідомив керівник КМВА Сергій Попко

"Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському районі столиці", - написав він.

З його слів, оперативні служби слідують на місце. Згодом чиновник додав, що уламки також попадали у Дніпровському та Голосіївському районах.

"Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою", - наголосив він.