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У Києві попадали уламки ракет: які наслідки

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У Києві попадали уламки ракет: які наслідки

Рятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. / Фото: Associated Press

доповнбється

Зранку 8 липня під час удару ракет у Києві попадали уламки збитих повітряних цілей. Зокрема, в Солом'янському районі.

Про це повідомив керівник КМВА Сергій Попко

"Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському районі столиці", - написав він.

З його слів, оперативні служби слідують на місце. Згодом чиновник додав, що уламки також попадали у Дніпровському та Голосіївському районах. 

"Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою", - наголосив він. 

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