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РФ потужно вдарила по Києву ракетами: влада повідомила подробиці про наслідки і потерпілих

РФ потужно вдарила по Києву ракетами: влада повідомила подробиці про наслідки і потерпілих

Ракетний удар по Києву. / Фото: Associated Press

У кількох районах столиці попадали уламки ракет.

В понеділок, 9 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. В столиці спрацювали сили ППО. Втім, внаслідок ракетного удару по сталися падіння уламків. Відомо про кількох потерпілих.

Про це повідомили керівник КМВА Сергій Попко і мер Віталій Кличко. 

За словами Попка, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Попередня інформація про наслідки:

  • в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі; 
  • в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку, пошкоджено гаражі, горять автомобілі; 
  • в Дніпровському палають уламки в житловій забудові;
  • в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
  • в Деснянському районі займання будинку;
  • в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;
  • в Деснянському районі займання будинку;
  • в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охмадит", є руйнування.

Тим часом міський голова повідомив про потерпілих мешканців столиці. 

"Одного з них госпіталізували. Двом - надали допомогу на місці. Перевіряємо інформацію про одного загиблого", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, під час вранішньої повітряної тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. Мер міста Віталій Кличко повідомив про роботу ППО. 

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