РФ потужно вдарила по Києву ракетами: влада повідомила подробиці про наслідки і потерпілих

В понеділок, 9 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. В столиці спрацювали сили ППО. Втім, внаслідок ракетного удару по сталися падіння уламків. Відомо про кількох потерпілих.

Про це повідомили керівник КМВА Сергій Попко і мер Віталій Кличко.

За словами Попка, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Попередня інформація про наслідки:

в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку, пошкоджено гаражі, горять автомобілі;

в Дніпровському палають уламки в житловій забудові;

в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

в Деснянському районі займання будинку;

в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;

в Деснянському районі займання будинку;

в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охмадит", є руйнування.

Тим часом міський голова повідомив про потерпілих мешканців столиці.

"Одного з них госпіталізували. Двом - надали допомогу на місці. Перевіряємо інформацію про одного загиблого", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, під час вранішньої повітряної тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. Мер міста Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

Читайте також: