РФ потужно вдарила по Києву ракетами: влада повідомила подробиці про наслідки і потерпілих

У кількох районах столиці попадали уламки ракет.
В понеділок, 9 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. В столиці спрацювали сили ППО. Втім, внаслідок ракетного удару по сталися падіння уламків. Відомо про кількох потерпілих.
Про це повідомили керівник КМВА Сергій Попко і мер Віталій Кличко.
За словами Попка, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Попередня інформація про наслідки:
- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
- в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку, пошкоджено гаражі, горять автомобілі;
- в Дніпровському палають уламки в житловій забудові;
- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
- в Деснянському районі займання будинку;
- в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;
- в Деснянському районі займання будинку;
- в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охмадит", є руйнування.
Тим часом міський голова повідомив про потерпілих мешканців столиці.
"Одного з них госпіталізували. Двом - надали допомогу на місці. Перевіряємо інформацію про одного загиблого", - наголосив Кличко.
Як повідомлялося, під час вранішньої повітряної тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. Мер міста Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.