В Києві невідомі спалили автівку військового, який приїхав на лікування (відео)

Військовий приїхав до столиці у коротку відпустку на лікування та операцію.

В Києві невідомі спалили автівку військового, який прибув у відпустку та лікування. Авто було припарковано у дворі біля житлового будинку.

Про це пише телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Як стало відомо, автівку військового спалили невідомі на Оболоні. Сталося це вночі. Чоловік приїхав до столиці у коротку відпустку на лікування та операцію.

“Автівка була припаркована у дворі, палія не зупинила навіть військова символіка. Повністю згоріла передня частина бусика Volkswagen. Слідчі працюють, однак підозрюваних наразі немає. Розслідувати подібні злочини дуже допомагають камери спостереження, по якім можна відслідкувати паліїв та потім їх ідентифікувати. Встановлювати спостереження треба до злочину, а не після”, - пише телеграм-канал.

Нагадаємо, що у Києві на Оболоні пролунав вибух у квартирі.

В Києві невідомі спалили автівку військового, який приїхав на лікування

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