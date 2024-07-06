На Київщині відкривають всі "Пункти незламності": що в них буде і де знайти адреси

На Київщині готуються до відкриття 400 "Пунктів незламності".

У Київській області всі "Пункти незламності" переводять у робочий режим. Причина - проблеми зі світлом.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Нині працюють 225 пунктів, ще майже 400 готуються до відкриття. Пункти незламності розгортають територіальні громади, підрозділи ДСНС, "Укрзалізниця" та представники бізнесу.

"Отримую багато скарг, що люди не знають адреси пунктів. Тому доручив відповідальним, насамперед, керівникам громад, оновити всі дані та постійно інформувати мешканців громад. Чітка інформація: місце, графік та умови роботи", - додав начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначимо, у таких пунктах обов'язково мають бути:

світло

інтернет

доступ до мобільного зв'язку всіх операторів

вода

аптечка

Адреси всіх пунктів та укриттів можна перевірити у чат-боті "Київщина безпечна".

Нагадаємо, раніше КМВА у своєму Telegram-каналі нагадала, що в Києві є близько тисячі "Пунктів незламності". Про їхнє розташування можно дізнатися в застосунку "Дія", в райадміністраціях і на сайті nezlamnist.gov.ua.

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