Відомий військовий знову доєднався до лав ЗСУ після кількох місяців "на цивілці": що каже

Антон Колумбет отримав офіцерське звання – молодший лейтенант.
Відомий військовий Антон Колумбет знову доєднався до лав ЗСУ, тепер як офіцер.
Про це Колумбет написав у Facebook.
"Повторно мобілізувався до лав ЗСУ, тепер як офіцер. Так би мовити, ношу в рюкзаку маршальський жезл, хоча левелап від старшого сержанта до молодшого лейтенанта це жах і ганьба. Два місяці на цивілці були цікавими. Світ навколо сповнений неймовірно гарними жінками і не менш гарними чоловіками, які занепокоєні переважно двома моментами – чому злочинна влада відключає їм світло і чому злочинна влада ганяється за ними аби забрати в армію", – написав ветеран.
Військовий додав, що у його рідному Києві довоєнні затори, довоєнна відсутність паркомісць і довоєнні темпи будівництва затишних "чєловєйніков".
"Природа настільки очистилась від росіян, що навіть Київрада спокійно і далі голосує ДПТ про виділення земельних ділянок під ТЦ і человєйнікі. Щоб в чєловєйнікі заселялись нові люди, які зможуть гуляти по ТЦ і обговорювати за кавою, чому їм відключили світло і забирають в армію", – іронізує офіцер.
Колумбет додає, що все це схоже на якусь містобудівну стратегію, у якій йому немає місця.
"Місця мені в ній нема, та і х*р з ним. Чим на стакані слухати Муцураєва і рахувати, скільки друзів загинуло на цьому тижні, краще вже зустріти долю. По факту я і так майже весь час ходив на нове місце служби, так шо особливо і випасти з обойми не встиг", – підсумував ветеран.
Хто такий Антон Колумбет
Антон Колумбет — киянин, ветеран війни з РФ, громадський діяч та політик. З початком війни у 2014 році проходив службу у 12-му батальйоні територіальної оборони, потім у 12-му батальйоні 26-ї Бердичівської артилерійської бригади.
Працював на посаді першого заступника Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. У квітні 2020 року звільнився за власним бажанням.
Нагадаємо, ветеран війни Володимир з ампутованою ногою пройшов 30 км, щоб зібрати кошти на ЗСУ.
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