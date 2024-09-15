У Києві погіршилася якість повітря: що відомо

Одна з причин погіршення якості повітря в столиці - пожежі в області.
Станом на вечір неділі, 15 вересня, у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. У різних районах столиці відчувається сморід.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.
Мешканцям Києва рекомендують:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Як повідомлялося, забруднення Десни дісталося Київської області. Станом на 15 вересня пляма спостерігається між селами Літки та Рожни.