У Києві погіршилася якість повітря: що відомо

Одна з причин погіршення якості повітря в столиці - пожежі в області.

Станом на вечір неділі, 15 вересня, у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. У різних районах столиці відчувається сморід.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.

Мешканцям Києва рекомендують:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Як повідомлялося, забруднення Десни дісталося Київської області. Станом на 15 вересня пляма спостерігається між селами Літки та Рожни.

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