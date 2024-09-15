В Киеве ухудшилось качество воздуха: что известно

Одна из причин ухудшения качества воздуха в столице – пожары в области.
На вечер воскресенья, 15 сентября, в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. В разных районах столицы чувствуется вонь.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", — говорится в сообщении.
Жителям Киева рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Как сообщалось, загрязнение Десны досталось Киевской области. По состоянию на 15 сентября пятно наблюдается между селами Летки и Рожны.