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В Киеве ухудшилось качество воздуха: что известно

В Киеве ухудшилось качество воздуха: что известно

Киев. / Фото: Associated Press

Одна из причин ухудшения качества воздуха в столице – пожары в области.

На вечер воскресенья, 15 сентября, в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. В разных районах столицы чувствуется вонь.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", — говорится в сообщении.

Жителям Киева рекомендуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Как сообщалось, загрязнение Десны досталось Киевской области. По состоянию на 15 сентября пятно наблюдается между селами Летки и Рожны.

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