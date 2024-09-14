Тіло закопав у лісі: на Київщині чоловік забив до смерті 33-річну приятельку

На Київщині чоловік забив до смерті 33-річну приятельку, а тіло закопав у лісі.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"У місті Славутич 54-річний чоловік під час конфлікту завдав знайомій смертельні тілесні ушкодження та намагався приховати скоєне. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі", – повідомили у поліції.

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Так, 9 вересня до поліції надійшло повідомлення від матері про зникнення безвісти її 33-річної доньки. Правоохоронці зʼясували, що напередодні жінка перебувала у компанії двох знайомих чоловіків на сусідній вулиці. Відтоді додому вона не повернулася.

Поліцейські встановили, що того дня компанія вживала спиртні напої. У той час коли один з чоловіків пішов відпочивати додому, між фігурантом та жінкою стався конфлікт, під час якого він наніс опонентці удари руками по голові та тілу. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Після скоєного фігурант намагався приховати вчинене, помістив тіло до багажника свого автомобіля та вивіз до лісу неподалік міста і закопав.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного завдавання тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

У суді правопорушнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Київщині будівельники через конфлікт забили до смерті замовника.

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