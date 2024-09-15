Забруднення Десни дісталося Київської області: чи є небезпека

Пляма забруднення, що рухається Десною, вже дійшла до Київської області. Станом на 15 вересня вона спостерігається між селами Літки та Рожни.

Про це повідомив заступник голови Державного агентства водних ресурсів Ігор Гопчак.

"Забруднення дійшло до 336 км від впадіння по річці Десна. Тобто воно вже у Київській області між селами Літки та Рожни. Але основна концентрація забруднення перебуває у Чернігівській області між селами Остер та Максим", - розповів він.

З його слів, експерти фіксують перші ознаки зміни кольору води та рівня каламутності у Десні у Київській області. Втім, наголошує він, киянам не варто хвилюватися щодо якості питної води. Адже фахівці "Київводоканалу" вживають усіх заходів для унеможливлення потрапляння брудної води до домівок мешканців столиці.