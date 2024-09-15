Ботсад Києва на межі катастрофи: у Guardian вказали на наслідки ворожих атак по енергосистемі України

Руйнування енергетичної інфраструктури України ставить під загрозу рідкісні та екзотичні види ботанічного саду в столиці.

Ботанічний сад Києва може загинути через удари РФ по енергосистемі України.

Про це пише Guardian.

Рідкісні та екзотичні рослини можуть загинути взимку через низькі температури.

Під час відключень електрики вони використовують піч, яку опалюють дровами, щоб підтримувати потрібну температуру.

"Коли відключається електрика, ми підживлюємо піч дровами. Взимку ми це робимо цілодобово. Нашим рослинам потрібна постійна температура. Вони не люблять холодного і гарячого", — розповідає співробітниця Національного ботанічного саду ім. Миколи Гришка в Києві Жанна Ярославська.

Відомо, що Національний ботсад в Києві — найбільший в Україні та один із найбільших у Європі. Тут вирощують близько 13 тис. видів дерев, квітів та інших рослин з усього світу. Однак зараз він перебуває на межі катастрофи - безліч рідкісних і екзотичних рослин можуть загинути взимку через руйнування енергоінфраструктури від російських ударів.

"Взимку ми робимо це цілодобово. Нашим рослинам потрібна постійна температура. Вони не люблять ні холоду, ні спеки", — розповідає співробітниця ботсаду.

Так, за її словами, колекції бромелієвих із Америки потрібна мінімальна температура 10 °C, інакше вони загинуть.

"У гіршому випадку ми втратимо більшу частину нашої колекції", — сказав керівник відділу тропічних і субтропічних рослин Роман Іванніков.

В оранжереї орхідей, де зростає унікальна колекція екзотичних зразків, 2023 року встановли три теплові насоси для підтримання температури на рівні 20-22 °C. Але резервного живлення на випадок тривалого відключення немає.

Також ботсад постраждав від ракетних обстрілів столиці - час від часу уламки, що падають, розбивають скло в теплицях. Вибухові хвилі також змістили шматок стіни і повалили червонокнижні рослини.

"Прямого попадання в нас не було. Але ми зазнали великих збитків", — сказав Іванніков.

Ярославська каже, що хотіла б замінити старі будівлі на сучасну, більш теплозберігаючу версію, проте немає сенсу вносити поліпшення, поки йде війна. Наразі мета полягала в тому, щоб сад і його 4000 тропічних і субтропічних рослин пережили майбутню зиму.

"Якби у мене була чарівна паличка, я б хотіла, щоб не було Росії. Немає Росії, а отже не буде проблем. Ми могли б жити нормально", — сказала співробітниця Національного ботанічного саду ім. Миколи Гришка в Києві Жанна Ярославська.

Нагадаємо, раніше колишній очільник правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що цієї зими енергетичної катастрофи в Україні не буде, а відключень варто слід очікувати в періоди мінусової температури, які будуть співставними з тими, що українці вже пережили влітку 2024-го.

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