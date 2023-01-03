У Києві почнуть подавати світло за графіками - ДТЕК

Збільшується навантаження на енергосистему.
У Києві з 14:00 у вівторок, 3 грудня, почнуть подавати світло за графіками. Столиця повертається до стабілізаційних відключень електроенергії.
Про це повідомляє ДТЕК.
У компанії пояснили, що тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили мінімально обмежувати електропостачання на свята.
"Проте економіка повинна працювати і споживання промисловістю зростає. Відповідно збільшується навантаження на енергосистему", - зазначили в ДТЕК.
Тому знову почнуть діяти стабілізаційні графіки відключень для уникнення аварій в енергосистемі.
Нагадаємо, в "Укренерго" попередили, що з 14:00 3 грудня в Україні почнуть планово вимикати світло. До цього часу обмеження не застосовувалися через те, що завдяки теплій та сонячній погоді споживання електроенергії знижене, а виробництво підвищене.
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