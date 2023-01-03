Відключення світла у Києві та області 3 січня - ДТЕК

У Києві у вівторок, 3 січня, застосовано екстрені відключення світла. Графіки не діють. Тим часом Київська область повністю забезпечена електроенергією, відключень немає.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Через чергову атаку РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури Києва вимушені застосувати екстрені відключення. Фахівці ДТЕК Київські електромережі разом з НЕК Укренерго, комунальними службами та місцевою владою 24/7 роблять все, щоб у вас було світло", - зазначили на сайті компанії.

Коли буде можливо повернутися до графіків відключення в столиці, енергетики не прогнозують. Триває ліквідація наслідків російської атаки.

Нагадаємо, у Києві в перший день нового року зафіксували температурний рекорд. 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня.

Загроза ракетних ударів зберігається!

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