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В Киеве начнут подавать свет по графику — ДТЭК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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В Киеве начнут подавать свет по графику — ДТЭК

Фото: Getty Images

Увеличивается нагрузка на энергосистему.

В Киеве с 14:00 во вторник, 3 декабря, начнут подавать свет по графикам. Столица возвращается к стабилизационным отключениям электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК.

В компании объяснили, что теплая погода и сокращение потребления промышленностью позволили минимально ограничивать электроснабжение на праздники.

"Однако экономика должна работать и потребление промышленностью растет. Соответственно увеличивается нагрузка на энергосистему", – отметили в ДТЭК.

Поэтому снова начнут действовать стабилизационные графики отключений во избежание аварий в энергосистеме.

Напомним, в "Укрэнерго" предупредили, что с 14:00 3 декабря в Украине начнут планово выключать свет. До этого времени ограничения не применялись из-за того, что благодаря теплой и солнечной погоде потребление электроэнергии снижено, а производство повышено.

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Дата публикации
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