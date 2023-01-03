В Киеве начнут подавать свет по графику — ДТЭК

В Киеве с 14:00 во вторник, 3 декабря, начнут подавать свет по графикам. Столица возвращается к стабилизационным отключениям электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК.

В компании объяснили, что теплая погода и сокращение потребления промышленностью позволили минимально ограничивать электроснабжение на праздники.

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"Однако экономика должна работать и потребление промышленностью растет. Соответственно увеличивается нагрузка на энергосистему", – отметили в ДТЭК.

Поэтому снова начнут действовать стабилизационные графики отключений во избежание аварий в энергосистеме.

Напомним, в "Укрэнерго" предупредили, что с 14:00 3 декабря в Украине начнут планово выключать свет. До этого времени ограничения не применялись из-за того, что благодаря теплой и солнечной погоде потребление электроэнергии снижено, а производство повышено.

Когда мы сможем пользоваться светом по необходимости, а не по графику – Максим Билявский

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