В Киевской области депутат напал на полицейских (видео)

При задержании депутат сопротивлялся, а затем вообще скрылся с места происшествия.

В поселке Рокитное в Киевской области 65-летний местный депутат напал на сотрудников полиции. Мужчина спровоцировал конфликт, сорвал бодикамеру и угрожал физической расправой.

При попытке задержания депутат сопротивлялся и скрылся с места происшествия, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

Событие произошло 24 декабря 2022 года. В комендантский час, около 23:20, во время патрулирования полицейские остановили автомобиль Audi возле АЗС. У водителя были признаки алкогольного опьянения.

Во время документирования водителя, на место происшествия подъехал Mitsubishi, за рулем которого находился депутат. Мужчина вышел из автомобиля и начал безосновательно обвинять сотрудников полиции и агрессивно себя вел.

Следователи по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа начали досудебное расследование по ч.1 ст.345 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, избившего двух подростков. Киевлянин в состоянии алкогольного опьянения решил выяснить отношения с 15-летним и 16-летним ребятами. Ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

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