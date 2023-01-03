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В Киеве "заминировали" супермаркеты сети МЕТРО

В Киеве "заминировали" супермаркеты сети МЕТРО

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
492
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве "заминировали" супермаркеты сети МЕТРО

Фото из открытых источников

Об этом сообщают в социальных сетях киевляне.

Люди пишут, что из магазина возле станции метро "Почайна" эвакуируют посетителей и персонал. То же наблюдают и в супермаркете на Теремках и на проспекте Григоренко в Дарницком районе столицы.

"Да, мы получили сообщение о "минировании" ряда магазинов. Взрывотехники уже выехали отрабатывать эти объекты", — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Некоторые киевляне предположили, что заминировали и станции метро, но это не соответствует действительности – станции столичного метро работают в привычном режиме.

Напомним, в канун Нового года в Киеве "заминировали" все ТРЦ. В полицию поступило сообщение о минировании ряда объектов в столице, которое не подтвердилось.

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Дата публикации
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