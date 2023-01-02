"Одного сбил с ног ударом в грудь, а другого ударил в лицо": в Киеве будут судить мужчину, избившего двух подростков

Мужчине 1972 года рождения грозит до пяти лет ограничения свободы.

В Киеве будут судить мужчину, избившего двух подростков.

Злоумышленник, будучи подвыпившим, решил выяснить отношения с 15-летним и 16-летним парнями.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В начале сентября в полицию Киева поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный мужчина возле подъезда многоэтажки на улице Русановская Набережная избил ее сына и еще одного несовершеннолетнего. Правоохранители территориального подразделения полиции задокументировали преступление и приступили к поиску нападавшего", — говорится в сообщении.

Как рассказал начальник отдела дознания Днепровского управления полиции Семен Пидлужняк, друзья пострадали в результате конфликта с одним из жильцов дома.

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил парней у подъезда и начал выяснять с ними отношения, мол, кто вы такие, уходите отсюда и тому подобное. Парни пытались успокоить мужчину и объяснили, что тоже там проживают, но он перешел от словесных оскорблений к кулакам. В результате одного парня он сбил с ног, ударив в грудь, а другого ударил в лицо, после чего ушел. Своими действиями он нанес несовершеннолетним легкие телесные повреждения", — рассказал Пидлужняк.

Проведя ряд оперативных мероприятий, полицейские установили личность и место жительства злоумышленника. Им оказался ранее не судимый киевлянин, 1972 года рождения.

По этому факту дознаватели отдела полиции №1 территориального подразделения сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

"В настоящее время мы завершили досудебное расследование и направили материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом в суд для рассмотрения дела по существу. За совершенное мужчине грозит до пяти лет ограничение свободы", — подытожил Семен Пидлужняк.

Напомним, в Киеве госпитализировали 13-летнюю девочку с телесными повреждениями. Ребенка дома избил отец за "плохое поведение".

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