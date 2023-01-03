Отключения света в Киеве и области 3 января — ДТЭК

В Киеве во вторник, 3 января, применены экстренные отключения света. Графики не действуют. Тем временем Киевская область полностью обеспечена электроэнергией, отключений нет.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Из-за очередной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры Киева вынуждены применить экстренные отключения. Специалисты ДТЭК Киевские электросети вместе с НЭК Укрэнерго, коммунальными службами и местными властями 24/7 делают все, чтобы у вас был свет", — отметили на сайте компании.

Когда можно будет вернуться к графикам отключений в столице, энергетики не прогнозируют. Продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Напомним, в Киеве в первый день нового года зафиксировали температурный рекорд. 1 января впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +10,3°С, что на 4,4°С выше рекордного значения температуры в этот день.

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