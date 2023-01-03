В Києві "замінували" супермаркети мережі МЕТРО

Про це повідомляють в соціальних мережах кияни.
Люди пишуть, що з магазину біля станції метро "Почайна" евакуюють відвідувачів та персонал. Теж саме спостерігають і в супермаркеті на Теремках та на проспекті Григоренка в Дарницькому районі столиці.
"Так, ми отримали повідомлення про "мінування" ряду магазинів. Вибухотехніки вже виїхали відпрацьовувати ці об’єкти", - повідомили ТСН.ua в поліції Києва.
Дехто з киян припустив, що замінували і станції метро, але це не відповідає дійсності – станції столичного метро працюють у звичному режимі.
Нагадаємо, напередодні Нового року в Києві "замінували" всі ТРЦ. До поліції надійшло повідомлення про мінування низки об’єктів в столиці, яке не підтвердилося.
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