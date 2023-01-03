На Київщині депутат напав на поліцейських (відео)

При затриманні депутат чинив опір, а потім взагалі втік з місця події.

У селищі Рокитне в Київській області 65-річний місцевий депутат напав на співробітників поліції. Чоловік спровокував конфлікт, зірвав бодікамеру та погрожував фізичною розправою.

При спробі затримання депутат чинив опір та втік з місця події, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

Подія сталася 24 грудня. У комендантську годину, близько 23:20, під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль Audi біля АЗС. У водія були ознаки алкогольного сп'яніння.

Під час документування водія, на місце події під’їхав Mitsubishі, за кермом якого був депутат. Чоловік вийшов з автомобіля та почав безпідставно звинувачувати працівників поліції та агресивно себе поводив.

Слідчі за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.345 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який побив двох підлітків. Киянин у стані алкогольного сп'яніння вирішив з’ясувати стосунки з 15-річним та 16-річним хлопцями. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

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