Батько побив за "погану поведінку": у Києві госпіталізували 13-річну дівчинку (фото)

У Києві госпіталізували 13-річну дівчинку з тілесними ушкодженнями. Дитину вдома побив батько за "погану поведінку".

Дівчинку з синцями на обличчі помітила киянка на вулиці Героїв полку Азов та викликала поліцію, повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в столиці.

На місце прибули ювенальні поліцейські, співробітники служби у справах дітей та сім’ї і медики.

З батьками дівчинки поспілкувалися правоохоронці та слідчі. Вони пояснили, що вдома під час сварки дитина не реагувала на їх зауваження та не слухалась, тому батько застосував до неї фізичну силу, вдаривши кілька разів у обличчя. Після конфлікту сім’я пішла спати, а на ранок виявила відсутність доньки.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Відносно батьків дитини винесено терміновий заборонний припис терміном на 10 днів.

Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. Після завершення перевірки можлива додаткова кваліфікація правопорушення. Триває досудове розслідування.

Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, кількість загиблих у результаті російської ракетної атаки по Києву збільшилася до двох. У лікарні помер важкопоранений чоловік, який перебував у реанімації.

Російська ракета влучила у готель в центрі Києва

Читайте також: