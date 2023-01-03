Мати прибігла на кухню, але було пізно: на Київщині з вікна 7-го поверху випав 4-річний хлопчик

Жінка почула, як син пересуває стілець, і прибігла на кухню.

У Броварах на Київщині з вікна 7-го поверху випав 4-річний хлопчик. Медики, які прибули на місце події, намагалися реанімувати дитину, але вона померла.

Про це повідомляють поліція Київської області та видання "Трибуна Бровари".

Трагедія сталася 2 січня близько 7:30 ранку. Хлопчик проживав із мамою та її співмешканцем.

За попередньою інформацією, дитина побігла на кухню, коли мама перебувала у кімнаті. Жінка почула, як син пересуває стілець, і прибігла на кухню. Але було вже пізно: хлопчик відкрив вікно і випав.

Сім'я не перебувала на обліку в службах міста. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, у Києві госпіталізували 13-річну дівчинку з тілесними ушкодженнями, яку побив батько за "погану поведінку". Дівчинку з синцями на обличчі помітила перехожа на вулиці та викликала поліцію.

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