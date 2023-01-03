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Мать прибежала на кухню, но было поздно: на Киевщине из окна 7-го этажа выпал 4-летний мальчик

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Мать прибежала на кухню, но было поздно: на Киевщине из окна 7-го этажа выпал 4-летний мальчик

Фото: Полиция Киевской области

Женщина услышала, как сын передвигает стул и прибежала на кухню.

В Броварах Киевской области из окна 7-го этажа выпал 4-летний мальчик. Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать ребенка, но он умер.

Об этом сообщают полиция Киевской области и издание "Трибуна Бровары".

Трагедия произошла 2 января около 7:30 утра. Мальчик проживал с мамой и ее сожителем.

По предварительной информации, ребенок побежал на кухню, когда мама находилась в комнате. Женщина услышала, как сын передвигает стул и прибежала на кухню. Но было уже поздно: мальчик открыл окно и выпал.

Семья не состояла на учете в службах города. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

© Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в Киеве госпитализировали 13-летнюю девочку с телесными повреждениями, которую избил отец за "плохое поведение". Девочку с синяками на лице заметила прохожая на улице и вызвала полицию.

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Дата публикации
Просмотры
955
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