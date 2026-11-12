Тотальный блэкаут в Киеве возможен даже с генераторами: экс-министр объяснил, сколько хватит горючего

Отключение электроэнергии

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Дизельные генераторы большой мощности, которые уже подключили в Киеве, не смогут долгое время снабжать электричеством всех потребителей. Их будут использовать прежде всего для поддержки критической инфраструктуры, а запасов горючего может хватить примерно на одну-две недели.

Об этом заявил бывший министр энергетики Украины Иван Плачков в эфире " Киев 24».

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По его словам, в столице уже установили большое количество мощных дизельных генераторов. Мощность отдельных установок составляет 1,5-2 МВт. В то же время, они имеют значительное потребление горючего. Один генератор может тратить около половины тонны дизеля в сутки.

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Почему генераторы не спасут Киев от полного блэкаута

Плачков пояснил, что альтернативная генерация не способна полностью заменить централизованное электроснабжение столицы. При масштабных отключениях генераторы будут подхватывать нагрузку и обеспечивать работу важнейших объектов.

Речь идет прежде всего о водо- и теплоснабжении, насосных станциях и других системах жизнеобеспечения города.

Однако такие установки не рассчитаны на непрерывную работу в течение многих недель. По словам экс-министра, оборудование нуждается в периодических остановках и техническом обслуживании в соответствии с установленными регламентами.

Отдельной проблемой остается обеспечение горючим. Плачков оценивает имеющиеся запасы дизеля примерно в одну-две недели. При этом речь идет о ресурсе для поддержки критической инфраструктуры, а не о полноценном электроснабжении всего Киева.

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«Это только для жизнеобеспечения. В городе света не будет, невзирая на когенерацию. Это вполне возможно», — подчеркнул он.

Какой сценарий может привести к тотальному блэкауту

По оценке Плачкова, одним из самых больших рисков остаются российские удары по подстанциям, через которые электроэнергия от атомных электростанций передается потребителям.

Особенно уязвимыми могут быть направления, обеспечивающие транспортировку электроэнергии на Левый берег Киева.

Эксминистр не исключает, что в таких обстоятельствах столица может остаться без централизованного электроснабжения даже при наличии генераторов и когенерационных установок. В то же время он назвал такое развитие событий наиболее пессимистическим сценарием.

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Сколько времени нужно на восстановление энергообъектов

По оценке Ивана Плачкова, восстановить поврежденные энергетические объекты можно в течение двух-четырех недель. Однако для этого необходимо иметь соответствующее оборудование, достаточное количество специалистов и финансирование.

В то же время, экс-министр предупреждает, что даже наличие генераторов и когенерационных установок не исключает полного обесточивания столицы.

«Это в городе света не будет, невзирая на когенерацию. И такой сценарий для Киева вполне возможен», — отметил Плачков.

По его словам, особенно опасными могут быть удары по подстанциям, обеспечивающим передачу электроэнергии от атомных электростанций. Это, в частности, создает риски для электроснабжения левого берега столицы.

Эксминистр назвал такое развитие событий наиболее пессимистическим сценарием, но подчеркнул, что его нельзя исключать.

Ранее в Офисе президента Зеленского призвали украинцев делать запасы перед тяжелой зимой. В частности, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что Украине нужно готовиться к сложной зиме, ведь последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру становятся все более ощутимыми.

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