У Києві почались військові навчання: що потрібно знати містянам

Військові навчання тривтимуть від 17 до 20 липня.
У столиці починаються навчання угруповання сил і засобів оборони Києва.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
За даними КМВА, навчання триватимуть у межах лісництва Дарницького району від 17 по 20 липня.
Киян просять утриматися від відвідування лісів у цей період.
Крім того, військова адміністрація нагадує про сувору заборону на відео- і фотофіксацію пересування військових і техніки та оприлюднення таких матеріалів.
Нагадаємо, у Міноборони не виключають можливості повторного наступу російських загарбників на Київ, однак запевняють, що оборона столиці багатоешелонована і дуже потужна.
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