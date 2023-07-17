У Києві почались військові навчання: що потрібно знати містянам

Військові навчання тривтимуть від 17 до 20 липня.

У столиці починаються навчання угруповання сил і засобів оборони Києва.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За даними КМВА, навчання триватимуть у межах лісництва Дарницького району від 17 по 20 липня.

Також читайте У ЗСУ назвали найбільш небезпечний російський безпілотник на фронті

Киян просять утриматися від відвідування лісів у цей період.

Крім того, військова адміністрація нагадує про сувору заборону на відео- і фотофіксацію пересування військових і техніки та оприлюднення таких матеріалів.

Нагадаємо, у Міноборони не виключають можливості повторного наступу російських загарбників на Київ, однак запевняють, що оборона столиці багатоешелонована і дуже потужна.

Читайте також: