"Білорусь - донор війни": Наєв розповів, що там зараз роблять війська РФ і чи можливий новий наступ на Київ

Росія може наростити угруповання на території Білорусі, для чого в готовності утримує відповідну інфраструктуру, зазначив Сергій Наєв.

Країна-агресорка Росія використовує Білорусь як донора озброєння і військової техніки, а її територію - як плацдарм з якого ведеться розвідка. Водночас ударних угрупувань на території республіки не створено.

Про це розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі "Апострофу" .

"На сьогодні військову інфраструктуру (полігони, польові учбові центри тощо) росія використовує виключно як місця для підготовки, злагодження та відновлення власного особового складу. Підрозділи збройних сил білорусі, які розгорнуті вздовж українського кордону ударного потенціалу не мають й можуть виконувати лише завдання з посилення охорони власного кордону", - наголосив він.

Наєв також зазначив, що при всьому цьому недооцінювати противника не варто, й у разі відповідного рішення, Росія може наростити існуюче угруповання на території Білорусі, для чого в готовності утримує відповідну інфраструктуру.

"Враховуючи можливість поновлення наступальних дій на північному напрямку, особливої актуальності набула інформація про плани розмістити на території сусідньої держави підрозділи ПВК “Вагнер”. Отже, загроза вторгнення з білорусі залишається", - пояснив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ.

Наєв зауважив, що українські сили повністю поінформовані про плани противника. "Вживаємо відповідних заходів", - додав він.

"У прикордонних районах нами прораховані всі варіанти дій противника, розглянуті всі сценарії розвитку подій, у тому числі найбільш загрозливі, та вжиті всі відповідні заходи", - резюмував Сергій Наєв.

Нагадаємо, у Міноборони не виключають можливості повторного наступу російських загарбників на Київ, однак запевняють, що оборона столиці багатоешелонована і дуже потужна.

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