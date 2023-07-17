У Києві посеред дороги утворився фонтан із води – відео

У Голосіївському районі Києва, на вулиці Касіяна вдень 17 липня, ймовірно, в результаті прориву труби з-під асфальту б’є фонтан із води.

Очевидці публікують у Мережі наслідки аварії. На кадрах видно, як фонтан заввишки в кілька метрів б'є з-під землі.

Водіям, по можливості, варто об'їжджати місце прориву.

КП "Київтеплоенерго" у коментарі журналісту ТСН.ua розповіло, що на вулиці Касіяна було пошкодження магістральної тепломережі, його вже локалізували.

"Сьогодні близько 12:00 на вулиці Касіяна, що у Голосіївському районі, сталось експлуатаційне пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні. Вода в трубопроводі перебувала під тиском, через що в результаті пориву утворився струмінь", - йдеться у повідомленні.

Аварійна бригада оперативно перекрила подавання теплоносія і розпочала ремонтні роботи.

Комунальники також додали, що трубопровід ввели в експлуатацію ще 1978 року. Діаметр пошкодженого трубопроводу становить 500 мм.

У Києві фонтан із води затоплює вулицю

Нагадаємо, 17 липня у Києві чоловік влаштував стрілянину на Печерську.

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