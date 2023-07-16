У Києві через погоду запровадили обмеження на рух транспорту - подробиці

Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

У Києві сьогодні, 16 липня, з 15-ї години ввели тепловий режим. Наразі в столиці діє тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму. Тож у поліції закликали слідкувати за оперативною інформацією.

Головна мета такого обмеження дорожнього руху у столиці - збереження покриття шляхів, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

Нагадаємо, наступного тижня в Україні очікується тепла, у південних областях спекотна погода. Періодично проходитимуть дощі з грозами різної інтенсивності.

Також синоптики повідомляють про надходження жаркої та нестійкої повітряної маси середземноморського походження, тож фахівці попереджають про підвищення температури до +30 °С-38 °С по всій Україні.

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