Київ був дуже близький до оголошення евакуації взимку — Кличко

Киянам допомогла погода, завдяки якій влада не вдавалася до критичних рішень, заявив мер.

Минулої зими Київ був дуже близьким до оголошення евакуації через постійні повітряні атаки РФ.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю для "Суспільного", яке транслювалося в ефірі національного телемарафону.

"Дуже близькі. Ситуація була близька до критичної", - заявив він, відповідаючи на питання про те, наскільки місто було близьке до евакуації.

Кличко зазначив, що киянам допомогла погода, завдяки якій влада не вдавалася до критичних рішень.

"Якби була мінусова температура, ми повинні були б зливати воду з системи опалення. Відновити це можливо було б тільки наступної весни, коли стало б тепло", - каже мер.

Також міський голова додав, що Київ теоретично готовий прийняти ще кілька сотень тисяч внутрішніх переселенців.

Раніше ми повідомляли, що РФ може відновити енергетичний терор України. Через це громадян попередили про ймовірність блекаутів із настанням холодної пори року.