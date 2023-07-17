В Киеве посреди дороги образовался фонтан из воды – видео

В Киеве фонтан из воды затапливает улицу.

В Голосеевском районе Киева на улице Касияна днем 17 июля, вероятно, в результате прорыва трубы из-под асфальта бьет фонтан из воды.

Очевидцы публикуют в Сети последствия аварии. На кадрах видно, как фонтан высотой в несколько метров бьет из-под земли.

Водителям, по возможности, следует объезжать место прорыва.

КП "Киевтеплоэнерго" в комментарии журналисту ТСН.ua рассказало, что на улице Касияна было повреждение магистральной теплосети, его уже локализовали.

"Сегодня около 12:00 на улице Касияна в Голосеевском районе произошло эксплуатационное повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу. Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате порыва образовалась струя", - говорится в сообщении.



Аварийная бригада оперативно перекрыла подачу теплоносителя и приступила к ремонтным работам.

Коммунальщики также добавили, что трубопровод ввели в эксплуатацию еще в 1978 году. Диаметр поврежденного трубопровода составляет 500 мм.

В Киеве фонтан из воды затапливает улицу

Напомним, 17 июля в Киеве мужчина устроил стрельбу на Печерске.

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